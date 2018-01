La mannequin et comédienne anglaise Cara Delevingne s’est rasé le crâne pour son rôle dans Life in a Year , un film dans lequel elle joue une jeune patiente atteinte d’un cancer. Face aux réactions courroucées suscitées par son apparition au Gala du Met à New York début mai, elle a posté un message sur Instagram, fatiguée de se justifier sur ce à quoi la beauté doit ressembler :

The more we embrace who we are as people and rely less on our physical attributes, the more empowered we become. Beauty shouldn’t be so easily defined. It is limitless.

Ce post a inspiré Brooklyn Hutchinson, une jeune patiente qui lutte contre le cancer depuis 2015. À son tour, elle poste une photo d’elle sur Instagram, avec le même look que l’actrice : Si vous n’avez pas de cheveux, portez des paillettes et des diamants

Cara Delevingne séduit par son visage mutin, ses cheveux blond bébé, son regard cendré et son humour à toute épreuve. La jeune femme multiplie les défilés et les campagnes de publicité, charmant annonceurs et créateurs grâce à sa beauté atypique. Ses sourcils brossés, marqués par opposition à sa blondeur, sont une véritable signature esthétique. Aussi sérieuse devant l’objectif des photographes que délurée par ailleurs, Cara est une jeune femme comme les autres, plus en baskets que talons hauts, qui flirte avec les filles, grimace et vit sa vie sans se prendre au sérieux.

Adepte des tatouages depuis 2013, Cara Delevingne avait déjà un premier tatouage en haut du dos et sur la nuque : un tattoo sacré bouddhiste (yantra ou Sak Yant), au pouvoir magique, qu’elle a complété d’une paire d’yeux en 2016. Cara Delevingne a des yeux derrière la tête, littéralement.