De petite taille, avec une tête disproportionnée, un visage étroit avec un nez en forme de bec, de grands yeux bridés, presqu’aveugle, une mâchoire en retrait, de grandes oreilles, chauve, édentée, Koo Koo ressemble à un oiseau.

Née Minnie Woolsey en 1880, Koo Koo est une enfant atteinte progéria , une maladie génétique rare. Les malades qui en souffrent ont une croissance ralentie, qui s’arrête rapidement. Ils sont caractérisés par une chevelure rare, puis par l’absence de cheveux, une peau mince et flétrie, des ongles fragiles, et par un visage étroit, ce qui rend leur tête disproportionnée. Leur espérance de vie est très courte, du fait de problèmes articulaires et cardiovasculaires.