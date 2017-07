Le Poil chanson réaliste, musique…

Chanson engagée hein ?

On va pas s’faire emmerder…

C’était un jour de beau temps

Dieu était de bonne humeur

Il avait créé la femme nue

Quelle grossière erreur

Voyant ses fruits fragiles

A la merci des chacals

Il eut une idée lumineuse

Le Poil

Au départ sur terre c’était Byzance

Tout le monde m’a brossé dans mon sens

L’argent rentré dans la touffe, j’ai donc coté mes poils en bourse

Puis j’ai connu Marie-Chantal

Elle avait la bouche en cul d’poil

On s’est quitté un poil de l’épousée

Le jour où elle a voulu décolorer

Toutes ces bourgeoises qui s’épilent

Ça m’rase ça m’barbe ça m’horripile

Je suis l’ennemi public

Celui qu’on torture au rasoir Bic

Toutes ces bourgeoises qui s’épilent

Ça m’rase ça m’barbe ça m’horripile

Dans un monde aseptisé

J’suis poilitiquement incorrect

Un jour je suis passé de mode

Quel supplice

J’ai eu des démêlés d’justice

J’rasais les murs, j’étais clandestin

Traqué dans les moindres recoins

Coin coin

Je voulais pas finir comme fourniture

Pour perruque ou brosse à chaussure

Par charter j’ai fui le capitalisme

En Afrique où j’ai eu l’poiludisme

Toutes ces bourgeoises qui s’épilent

Ça m’rase ça m’barbe ça m’horripile

Je suis l’ennemi public

Celui qu’on torture au rasoir Bic

Toutes ces bourgeoises qui s’épilent

Ça m’rase ça m’barbe ça m’horripile

Dans un monde aseptisé

J’suis poilitiquement incorrect

Bien trop malade j’ai dû partir

On aurait dit un poil à frire

Mais j’ai trouvé mon bonheur

C’est le principoil

Dans une communauté au Népal

Poil poil

J’ai fondé mon paradis fiscal

Sur une baba cool en sandales

Mais la vie a tourné crâne d’ œuf

Je serais de retour

En 2069

Poil aux dents