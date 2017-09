Des dépliants pour que les petites filles puissent être et aimer ce qu’elles veulent, sans qu’on les emmerde.

Pour aider son fils face aux réflexions, une maman blogueuse a réalisé des dépliants illustrés contre les clichés sexistes :

Pour que mon fils puisse se défendre sans moi, je lui ai donc bricolé des bandes d’autodéfense antisexiste, que j’ai prévu de plastifier, de plier en accordéon et de glisser dans son sac. Il pourra ainsi les dégainer facilement en cas de « c’est pas pour les garçons ». Après tout, ne dit-on pas qu’une image vaut mille mots ?