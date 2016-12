Raser les cheveux contre les poux ?

Le pou est un parasite naturel des humains, qui vit sur le cuir chevelu, où il se nourrit, et les cheveux, où il pond. Les poux ne sont pas dangereux. Mais ils sont très contagieux.

Tout le monde peut attraper des poux, et ils sont présents sur toute la planète. Ils s’attrapent par contact direct avec les cheveux d’une personne infestée. Les poux adorent les collectivités. Leur présence ne révèle pas un manque d’hygiène, au contraire, puisqu’ils affectionnent habituellement les environnements secs, non-gras et propres. Les jeunes enfants remplissent toutes ces conditions et sont donc les plus souvent infestés.

Comment se débarrasser des poux ?

Traitements fantaisistes et idées reçues persistent sur les poux. Lotions, huiles, shampoings, teintures… il n’existe pas de remède miracle : le pou résiste à tout ! Le seul moyen efficace pour se débarrasser des poux est mécanique : peigner ou tondre.

Raser les cheveux

Couper les cheveux de votre enfant est inutile puisque les poux vivent près du cuir chevelu. C’est seulement si la tête est rasée, le crâne bien lisse ou avec des cheveux extrêmement courts (moins de 2 cm), que les poux ne trouvent pas d’attache. Ce n’est sans doute pas un hasard si de nombreux enfants à travers le monde ont le crâne rasé !

Rentrée des classes en Tanzanie

Raser les cheveux est une méthode très efficace, car en coupant les cheveux, on élimine logiquement les poux et les lentes qui s’y trouvent. C’est indispensable pour les coiffures de type dreadlocks, où il est impossible de démêler les cheveux pour passer un peigne anti-poux.

Notre avis : malgré son côté très radical, des lentes fraichement pondues peuvent encore être collées à la racine des cheveux si la tonte a laissé quelques millimètres de cheveux. Il faudra donc rester vigilant quelques temps par le passage régulier d’un peigne anti-poux. Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte l’impact psychologique d’une telle solution lorsqu’il s’agit d’un enfant qui pourrait souffrir du regard des autres.

Peigne anti-poux

Sur les cheveux plus longs, le peigne fin est indispensable pour se débarrasser des poux. À condition de peigner les cheveux méticuleusement, une fois par jour, sur toute leur longueur. Plus les cheveux sont longs, frisés ou crépus, plus ils sont difficiles à éradiquer. C’est pourquoi certains parents préfèrent raccourcir les cheveux, pour faciliter la détection et le peignage des poux et des lentes. Mais cela doit être fait à la maison et non chez le coiffeur pour éviter toute contagion.