Clive et Elsa sont des superstars de la science : ils ont réussi à combiner l’ADN de différentes espèces animales pour obtenir de fantastiques hybrides. Ils sont amoureux l’un de l’autre autant que de leur travail et veulent à présent passer à l’étape suivante : fusionner de l’ADN animal et de l’ADN humain. Lorsque le laboratoire pharmaceutique qui les finance refuse de les soutenir, Clive et Elsa décident de poursuivre leurs expériences en secret. Ils créent Dren, une créature étonnante dont la croissance rapide la fait devenir adulte en quelques mois. Alors qu’ils redoublent d’efforts pour préserver leur secret, leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu en attachement. Dren finira par dépasser les rêves les plus fous du couple… et leurs pires cauchemars.

Un film bizarre et dérangeant, qui nous confronte à l’autre dans ce qu’il a de semblable et de différent, à notre ambivalence entre l’animal et l’humain, la beauté et la disgrâce, le bien et le mal…

Très peu de maquillage

Enfant, le corps de Dren est constitué à 50 % d’effets numériques, adulte de 30 % seulement. Lors de ce dernier état, le personnage est interprétée par l’actrice française Delphine Chanéac, dont le crâne a été rasé : sur le plateau, elle porte un très léger maquillage, des lentilles sclérales, des bas bleus et son annulaire et son auriculaire sont scotchés ensemble.